EUA bombardeiam alvos iranianos após ‘agressão injustificada’ em Ormuz

O Comando Central dos Estados Unidos informou que aeronaves norte-americanas atingiram locais de armazenamento de mísseis e drones, além de instalações de radar costeiro do Irã

As forças dos Estados Unidos bombardearam nesta sexta-feira (26) depósitos iranianos de mísseis e drones, além de radares costeiros, em resposta a um ataque iraniano contra um navio de carga no Estreito de Ormuz, informou o Exército americano.

“A agressão injustificada contra a navegação comercial por parte das forças iranianas violou claramente o cessar-fogo”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) na rede social X, descrevendo os bombardeios contra o Irã como “uma resposta contundente ao ataque de ontem contra um navio mercante que transitava pelo Estreito de Ormuz“.

O Centcom informou que as aeronaves dos EUA atingiram os locais iranianos, em resposta ao ataque que o país recebeu no navio M/V Ever Lovely na quinta-feira (25) com um drone. “O navio de carga, de bandeira de Singapura, estava saindo do Estreito de Ormuz, ao longo da costa de Omã, no momento do ataque iraniano”, escreveu.

Além disso, o Comando avaliou como um comportamento perigoso do Irã por “comprometer a liberdade de navegação”, em relação ao fluxo comercial que cresce com o comércio internacional.

As forças armadas dos EUA permanecerá presentes para que todos os aspectos do acordo com o Irã sejam respeitados, o Centcom informou que o país também continuará a ajudar com todo suporte aos navios na passagem.“As forças do Centcom continuam a coordenar a passagem segura e a prestar apoio a navios comerciais que transitam pelo estreito”.

*Com informações da AFP