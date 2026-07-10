EUA convidam Brasil para evento sobre ‘terrorismo transnacional de esquerda’

Mais de 60 países foram convidados para uma reunião ministerial liderada por Marco Rubio em Washington

Os Estados Unidos convidaram o Brasil para participar de um evento, em Washington, sobre o “ressurgimento do terrorismo transnacional de esquerda”. As informações são do portal g1.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, liderará a reunião ministerial, na quinta-feira (16), que debaterá a temática. Mais de 60 países de diversas regiões foram convidados.

Em entrevista ao jornal The Washington Post, o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, contou que o “terrorismo de extrema-direita” é “uma antiga ameaça que ressurge com fortes ligações transnacionais”.

O evento foi organizado em meio a iniciativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o movimento “Antifa” (abreviação para antifacistas).