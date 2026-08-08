EUA pretendem enviar pacote de US$ 1 bilhão para auxiliar a segurança da Colômbia

Autoridades do Departamento de Estado dos EUA anunciaram nesta última sexta-feira (7) a intenção de trabalhar com o Congresso para aprovar um pacote de ajuda de US$ 1 bilhão para a Colômbia, no momento em que o novo presidente de direita assumiu o cargo, disse a AFP.

“Como pedra angular desta parceria renovada, os Estados Unidos, em colaboração com o Congresso, pretendem anunciar um auxílio de 1 bilhão de dólares como parte de um pacote de segurança para apoiar o governo do presidente (Abdelardo) de la Espriella na conquista de nossos objetivos comuns”, diz o comunicado.

O advogado Abelardo de la Espriella, de 48 anos, tomou posse nesta sexta-feira como novo presidente da Colômbia. Aliado de Donald Trump, ele venceu o segundo turno das eleições em junho sem ter ocupado anteriormente um cargo eletivo e assumiu com a promessa de combater o tráfico de drogas e grupos armados, além de reduzir em até 40% o tamanho do Estado e reativar os setores de petróleo e gás.

Durante a cerimônia de posse, De la Espriella afirmou que a Colômbia vive um momento de “restaurar a ordem, a autoridade e a liberdade”. Em discurso de 75 minutos a tropas em uma base militar em Cali, declarou que organizações criminosas e grupos classificados por ele como “narcoterroristas” terão de se submeter ao Estado ou enfrentar as forças de segurança. O presidente também disse que as negociações de paz com grupos armados estão esgotadas e prometeu erradicar plantações de coca, inclusive com o uso de herbicidas por via aérea, que, segundo ele, não oferecem riscos à saúde ou ao meio ambiente.