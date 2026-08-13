Explosão no Porto de Roterdã, na Holanda, deixa um morto e vários feridos

As autoridades informaram que a explosão ocorreu por volta das 11h30, pelo horário local

Uma explosão no Porto de Roterdã, na Holanda, deixou ao menos uma pessoa morta e várias feridas nesta quinta-feira (13), segundo a polícia da cidade. O Porto de Roterdã é o maior da Europa.

As autoridades informaram que a explosão ocorreu por volta das 11h30, pelo horário local. Uma área foi isolada para a realização de perícia, com o objetivo de determinar a causa do incidente.

Os serviços de emergência de Roterdã informaram que houve uma grande queda de energia no porto e que um transformador pegou fogo em circunstâncias ainda não esclarecidas. Algumas horas depois, o fornecimento de energia começou a ser gradualmente restabelecido para as empresas de uma área industrial do porto.

Várias empresas de petróleo e gás estão instaladas na região, e equipes de bombeiros permanecem de prontidão.