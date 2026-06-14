Fujimori se ausenta do Peru por alguns dias em meio à recontagem do 2º turno das eleições

A candidata vai acompanhar uma de suas filhas, Kyara, em um compromisso fora do país que já estava marcado antes da votação

A candidata à presidência do Peru Keiko Fujimori anunciou que viajará para fora do país por alguns dias em meio à recontagem do segundo turno das eleições presidenciais, nas quais, por enquanto, ela detém uma vantagem mínima sobre seu rival, Roberto Sánchez.

Fujimori acompanha assim uma de suas filhas, Kyara, em um compromisso marcado antes da votação. “Antes da eleição, fiz uma promessa a Kyara: estar ao seu lado em sua primeira viagem, no início desta nova etapa de sua vida. Chegou a hora de cumprir essa promessa”, publicou a líder da Força Popular nas redes sociais.

A candidata destacou que se trata de “uma viagem estritamente familiar”. “Estarei fora do país apenas por alguns dias. Manterei comunicação permanente com a comissão nacional de campanha”, destacou.

O Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) divulgou que Fujimori obteve até o momento 50,05% dos votos contra 49,94% de Sánchez, após a apuração de 98,55% das cédulas da votação realizada no último dia 7 de junho.