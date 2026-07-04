Funeral de aiatolá Ali Khamenei é marcado por protesto contra Trump

Sepultamento do líder iraniano será somente no dia 9 de julho; caixão está exposto na Grande Mosalla, um vasto complexo religioso em Teerã

O funeral de Estado do falecido líder supremo iraniano Ali Khamenei começou neste sábado (4) em Teerã, onde milhares de pessoas se reuniram em uma demonstração de força após a guerra contra Israel e Estados Unidos.

Majoritariamente vestidos de preto, os milhares de participantes se reuniram no local desde a manhã de sábado, mesmo antes de a televisão estatal anunciar, por volta das 6h00 locais (23h30 de sexta-feira no horário de Brasília), o início oficial dos atos.

Muitos empunhavam bandeiras xiitas vermelhas com a inscrição “Mártir”. Segundo um jornalista da AFP, alguns participantes entoaram “Vingança!”, mas também “Morte aos Estados Unidos, morte a Israel!”, um slogan frequente nas concentrações oficiais.

Também foram vistos cartazes vermelhos instando a “#MatarTrump”, no mesmo dia em que os Estados Unidos celebram o 250º aniversário de sua independência.

As autoridades preveem que entre 15 e 20 milhões de pessoas participem dessas homenagens apenas em Teerã, que são anunciadas como as maiores da história do país.

O evento, que durará seis dias, pretende ser uma demonstração de força em plena negociação diplomática entre os Estados Unidos e o Irã, após a assinatura, no mês passado, de um acordo-quadro para pôr fim ao conflito.