Governo Trump intima repórteres do ‘New York Times’ após reportagens sobre aeronave Air Force One

As reportagens do Times tratavam do avião doado pelo Catar que entrou em serviço na semana passada depois de o governo americano gastar US$ 400 milhões para modernizá-lo

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos intimou jornalistas do New York Times a depor depois que o jornal publicou reportagens sobre preocupações com a segurança do novo Air Force One, aeronave presenteada pelo Catar ao governo americano. A medida foi criticada por entidades de defesa da liberdade de imprensa.

As intimações determinam que os repórteres testemunhem perante um grande júri federal em Manhattan na próxima semana. Segundo o Times, agentes federais entregaram algumas das notificações diretamente nas residências dos jornalistas. Foram intimados Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager e Eric Schmitt.

A medida foi adotada depois que o diretor do FBI, Kash Patel, e outros integrantes do Departamento de Justiça se reuniram na Casa Branca na sexta-feira (10) para discutir o assunto, segundo uma fonte a par das conversas que pediu anonimato por não estar autorizada a falar publicamente.

“A presença de agentes federais na porta de repórteres deveria chocar a consciência de qualquer americano que acredita na Constituição e na liberdade de imprensa que ela protege”, disse David McCraw, advogado do Times, em comunicado.

Bruce D. Brown, presidente do Comitê de Repórteres para a Liberdade de Imprensa, afirmou que a “guerra de Trump contra a imprensa está buscando mais uma vítima”. Segundo ele, as intimações rompem com a prática adotada por anos pelo Departamento de Justiça de recorrer a jornalistas apenas como último recurso, depois de esgotadas outras alternativas.

O departamento afirmou, por sua vez, que “os repórteres não são os alvos, mas sim aqueles que vazam informações classificadas”. Também disse que não deixará de investigar funcionários do governo suspeitos de divulgar dados sigilosos que possam afetar a segurança nacional.

Neste ano, o Departamento de Justiça já havia intimado repórteres do Washington Post e do Wall Street Journal, mas posteriormente retirou as medidas. Em janeiro, agentes do FBI também fizeram buscas na residência de uma jornalista do Washington Post durante uma investigação sobre o vazamento de informações classificadas.

As reportagens do Times tratavam do novo Air Force One, que entrou em serviço na semana passada depois de o governo americano gastar US$ 400 milhões para adaptar e modernizar o avião doado pelo Catar. Trump, porém, deixou uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na Turquia, em um modelo mais antigo da aeronave presidencial.

O porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, disse que o novo Air Force One é uma aeronave de última geração, equipada com protocolos de segurança de alto nível.