Grande asteroide passará perto da Terra no sábado

De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), passagem não apresentará risco de colisão e poderá ser vista com pequenos telescópios ou binóculos potentes

Um asteroide passará perto da Terra no sábado (27) sem risco de colisão e poderá ser visto com pequenos telescópios ou binóculos potentes, informou a Agência Espacial Europeia (ESA) nesta quarta-feira (24).

“A aproximação de um objeto deste tamanho à Terra ocorre apenas a cada poucos anos, embora desta vez a Lua, brilhante e próxima, possa dificultar a observação no momento” em que o asteroide estiver mais próximo, alertou Juan Luis Cano, do Escritório de Defesa Planetária da ESA.

Descoberto em 1997 e designado (152637) 1997 NC1, este corpo rochoso tem um tamanho estimado entre 750 e 1.650 metros, de acordo com cálculos baseados na quantidade de luz solar que reflete. No entanto, segundo outras estimativas, ele pode ser menor, observou a ESA.

O asteroide atingirá seu ponto mais próximo da Terra no sábado, às 11h14 GMT (8h14 de Brasília), deslocando-se a uma velocidade de 8,9 km/s.

Nesse momento, estará a 2.559.461 quilômetros do nosso planeta, ou seja, 6,66 vezes a distância entre a Terra e a Lua, portanto a probabilidade de impacto é zero.

O asteroide será visível em regiões do Hemisfério Norte durante sua fase de aproximação, em praticamente todo o mundo em seu ponto de maior aproximação e apenas no Hemisfério Sul quando se afastar da Terra.

Em regiões do mundo onde é noite, teoricamente poderá ser visto com pequenos telescópios e até mesmo binóculos grandes, segundo a ESA.