Guarda Revolucionária do Irã anuncia fechamento de Ormuz

A medida foi tomada após navio ser 'atingido por disparos de advertência' indicou a Guarda, segundo a agência de notícias Irna

Navios-tanque são vistos no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste domingo (12), (sábado no horário de Brasília) o fechamento do Estreito de Ormuz “até nova ordem”, após disparar tiros de advertência contra uma embarcação que seguiu uma “rota não autorizada”, informou a imprensa estatal.

O navio foi “atingido por disparos de advertência e parou”, indicou a Guarda, segundo a agência de notícias Irna. “Após esse incidente, e levando em conta a insegurança gerada pela intervenção ilegal de estrangeiros, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até nova ordem e até o fim das intervenções americanas nessa região. Não será permitido que nenhum navio o atravesse”, acrescentou, após ameaçar atacar bases americanas no Golfo.

Irã não divulgou a identificação da embarcação, a bandeira, o tipo de carga ou a situação da tripulação. ]

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, esteve em Mascate neste sábado para discutir mecanismos de segurança para a navegação com autoridades de Omã, que propôs duas rotas alternativas pelo estreito. O Irã rejeitou a proposta e insiste que o controle das rotas permaneça sob sua autoridade. Omã disse que os dois países concordaram em continuar conversas técnicas e políticas.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo