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Irã alerta que Estreito de Ormuz permanecerá fechado por causa de ‘agressões’ dos EUA

Exportações de petróleo e gás da região serão 'para todos ou para ninguém', disse Teerã

AFP

Estreito de Ormuz
Irã alerta que Estreito de Ormuz permanecerá fechado por causa de 'agressões' dos EUA AFP PHOTO / HO / SEPAHNEWS

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) alertou nesta quarta-feira (15) que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até que os Estados Unidos parem com os “atos de agressão” contra alvos iranianos. “O inimigo também deve esperar o fechamento de outras rotas de exportação de petróleo e gás que servem aos interesses dos Estados Unidos e seus aliados”, disse a IRGC, em comunicado enviado à mídia do país. O fechamento da rota marítima fará com que as exportações de petróleo e gás da região “sejam para todos ou para ninguém”, ainda segundo a Guarda Revolucionária.

Em outras mensagens enviadas via Telegram, a IRGC afirmou ter realizado novos ataques contra instalações e equipamentos militares americanos no Kuwait, na Jordânia e no Bahrein. No Kuwait, os alvos foram um centro de comunicações, um radar de mísseis, um complexo de defesa aérea e uma base militar americana.

Na Jordânia, hangares de caças e drones foram destruídos na base de Al-Azraq, de acordo com a IRGC. As forças armadas jordanianas afirmaram ter abatido três mísseis lançados pelo Irã. Os alvos atingidos no Bahrein foram centros de comando, armazéns de equipamentos militares e tanques de combustível da Quinta Frota dos Estados Unidos.

O Irã informou ainda que um ataque americano atingiu um silo de armazenamento de trigo em Hoveyzeh, ao sudoeste do país, sem deixar vítimas.

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