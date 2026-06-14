Irã e EUA devem assinar acordo em 19 de junho

Shehbaz Sharif, o primeiro-ministro paquistanês, foi quem divulgou a informação em sua rede social X

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou neste domingo (14)que Estados Unidos e Irã chegaram a um “acordo de paz” que interrompe imediatamente todas as operações militares no Oriente Médio, inclusive no Líbano, e que a assinatura ocorrerá em Genebra, na Suíça, na sexta-feira, dia 19 de junho.

“Com o acordo já em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões nesta semana. Essas discussões prévias à implementação estabelecerão as bases para as conversas técnicas e para a cerimônia oficial de assinatura”, escreveu na rede X Sharif, mediador-chave na guerra do Oriente Médio.

Além de Sharif, o presidente dos EUA, Donald Trump, também confirmou a decisão. “O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos!”, disse ele em sua rede Truth Social.

Ele afirmou também que autorizou a retirada do bloqueio naval dos EUA na região do Estreito de Ormuz. “Por meio deste post, autorizo plenamente a abertura sem cobrança de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos”, declarou. “Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!”, acrescentou.

O líder norte-americano já havia informado mais cedo que o governo dos EUA assinaria com o país islâmico para acabar com a guerra no Oriente Médio. Assim, o Estreito de Ormuz deve ser reaberto imediatamente.