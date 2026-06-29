Keiko Fujimori diz que Peru está ‘perto do caminho da ordem’ após vencer eleição

A conservadora se manifestou sobre o resultado do pleito presidencial por meio de seu perfil no X

A direitista Keiko Fujimori afirmou que o Peru está “cada vez mais perto” do “caminho da ordem”, após ser eleita presidente do país segundo os dados finais da apuração, divulgados nesta segunda-feira (29) pela autoridade eleitoral.

“A ONPE chegou a 100% das atas apuradas. (…) Aguardamos a proclamação do JNE (órgão eleitoral) com muita humildade, prudência e responsabilidade”, escreveu Fujimori em sua conta no X.

“Estamos cada vez mais perto de iniciar um caminho de ordem e esperança para todos os peruanos”, acrescentou a presidente eleita, que consolidou sua vitória com um duro discurso contra o crime organizado.