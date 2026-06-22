Keir Starmer anuncia renúncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, faz um sinal de positivo após falar com a imprensa durante a Cúpula do Grupo dos Sete (G7) no Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge em Kananaskis, Alberta, Canadá, em 16 de junho de 2025. (Foto de Stefan Rousseau / POOL / AFP)

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou sua renúncia nesta segunda-feira (22), após menos de dois anos no cargo, em um mandato caracterizado por mudanças bruscas de política e profunda impopularidade pública.

“Todas as decisões que tomei foram pensando em colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que renunciarei à liderança do Partido Trabalhista”, disse Starmer, com a voz embargada, em um discurso emocionado em frente ao número 10 de Downing Street, no Reino Unido.

A fragilidade de Starmer no cargo se tornou mais visível após a vitória expressiva de Andy Burnham em uma eleição suplementar realizada na última semana, resultado que expressou a vontade dos parlamentares trabalhistas de realizar uma renovação na liderança do partido. Burnham, conhecido por sua capacidade de comunicação, é visto por aliados como um nome capaz de recuperar a popularidade da legenda diante do avanço do Reform UK, liderado por Nigel Farage.

Starmer afirmou que o processo de escolha de um novo líder do Partido Trabalhista seria iniciado em julho e que ele permaneceria como primeiro-ministro até que seu sucessor fosse escolhido, o que levaria à posse em setembro. A decisão já foi comunicada ao rei, e Starmer pontuou que trabalhará para que a transição seja estável.

Em pronunciamento, o premiê declarou que dará total apoio ao partido durante o processo sucessório e afirmou que seu sucessor herdará “uma Grã-Bretanha mais forte e justa” do que a que recebeu ao assumir o governo. Em tom de despedida, agradeceu colegas, servidores públicos, amigos e funcionários da residência oficial do cargo. Quem assumir o governo será o sétimo primeiro-ministro britânico desde o referendo do Brexit, realizado há uma década.