Piloto morre e 13 ficam feridos em batida de avião no prédio mais alto de Pequim

Aeronave esportiva atingiu na sexta-feira (26) a Torre CITIC, no movimentado distrito de Chaoyang; as causas do acidente estão sendo investigadas

Autoridades chinesas do distrito de Chaoyang, uma movimentada área empresarial da capital chinesa, informaram, neste sábado (27), que a aeronave leve esportiva de dois lugares que colidiu com um edifício de grande altura próximo ao Terceiro Anel Viário Leste às 17h55 na sexta-feira (26), resultou na morte do piloto e em 13 pessoas feridas.

Na sexta, o serviço global de rastreamento de voos Flightradar24 informou que o avião atingiu a Torre CITIC, também conhecida como China Zun, edifício de mais de 528 metros de altura localizado a leste de um dos principais anéis viários da cidade, em uma região repleta de arranha-céus.

Com 108 andares e formato inspirado em um antigo vaso chinês para vinho, a Torre CITIC é um dos edifícios mais emblemáticos de Pequim e o mais alto da cidade.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas agentes seguem investigando o caso. Também não ficou claro se os feridos estavam dentro do edifício ou foram atingidos por destroços da aeronave. Segundo o comunicado oficial, todos receberam atendimento médico.