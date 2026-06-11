Netanyahu afirma que acordo de paz incluirá entrega de material nuclear do Irã

"O primeiro-ministro expressou sua gratidão pelo compromisso do presidente Trump de que o acordo final ao término das negociações incluirá a retirada do material enriquecido, o desmantelamento da infraestrutura de enriquecimento, limites à produção de mísseis e o fim do apoio do Irã a seus grupos terroristas aliados na região", declarou o gabinete

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quinta-feira (11) que Donald Trump se comprometeu a garantir que um eventual acordo de paz entre o Irã e os Estados Unidos inclua o compromisso de Teerã de se desfazer do material nuclear enriquecido.

“O primeiro-ministro expressou sua gratidão pelo compromisso do presidente Trump de que o acordo final ao término das negociações incluirá a retirada do material enriquecido, o desmantelamento da infraestrutura de enriquecimento, limites à produção de mísseis e o fim do apoio do Irã a seus grupos terroristas aliados na região”, declarou o gabinete em uma publicação no X após uma conversa entre Netanyahu e Trump.