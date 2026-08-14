Nigel Farage vence ‘Cara de Lata de Lixo’ e volta ao Parlamento britânico
O político britânico Nigel Farage, um dos principais nomes da campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia, venceu a eleição suplementar de Clacton, no leste da Inglaterra, e voltou ao Parlamento britânico. O líder do Reform UK obteve 63% dos votos na votação realizada na quinta-feira (13), segundo o resultado divulgado nesta sexta (14).
Farage havia deixado a cadeira que ocupava desde 2024 após renunciar ao mandato em 7 de julho. A decisão ocorreu em meio a uma investigação sobre suas finanças. Com a vitória, ele recupera o assento pelo distrito eleitoral que apoiou de forma expressiva o Brexit no referendo de 2016.
“É uma vitória convincente e avassaladora, com mais votos do que obtivemos na eleição geral de 2024”, afirmou Farage em comunicado. Segundo ele, os eleitores de Clacton deram “uma resposta de desafio a todo o establishment político”.
A disputa também chamou atenção pela participação do candidato satírico Count Binface, personagem criado pelo comediante Jon Harvey. Conhecido por fazer campanha usando uma lixeira na cabeça, Binface recebeu 9.455 votos, o equivalente a 27% do total, e ficou em segundo lugar.
O resultado superou as expectativas dos analistas, que previam a vitória de Farage, mas não esperavam uma votação tão expressiva para o candidato satírico. Binface se apresenta como um “guerreiro espacial intergaláctico” do planeta Sigma IX.
“A vitória moral já é minha”, disse Binface à AFP no local da apuração. Ele afirmou ainda que, diante da ausência dos principais partidos, considerava ser seu “dever” atuar como oposição.
Principais partidos não disputaram eleição
A eleição suplementar foi marcada pela ausência dos principais partidos britânicos, incluindo o Partido Trabalhista, atualmente no governo. A decisão foi atribuída à avaliação de que o pleito fazia parte de uma estratégia de Farage para evitar o escrutínio sobre suas transações financeiras.
A investigação parlamentar foi reaberta nesta sexta-feira, de acordo com informações divulgadas pelo site da Câmara dos Comuns.
O órgão responsável pela fiscalização da conduta ética dos parlamentares analisa alegações de que Farage e Richard Tice, vice-líder do Reform UK, não teriam declarado presentes financeiros. Os dois negam qualquer irregularidade.
A apuração envolve uma doação de 5 milhões de libras, cerca de US$ 6,7 milhões, feita a Farage pelo bilionário do setor de criptomoedas Christopher Harborne.
A Polícia Metropolitana de Londres também confirmou no ano passado a abertura de uma investigação sobre doações feitas ao Reform UK antes da eleição geral de 2024.
Segundo Stuart Fox, professor de política da Universidade de Exeter, Farage poderia ser obrigado a disputar outra eleição suplementar caso a investigação parlamentar resulte em sua saída do cargo.
Farage não foi à divulgação do resultado
Farage não compareceu à divulgação dos resultados. Segundo ele, a Polícia de Essex havia alertado sobre uma “campanha organizada para perturbar e deslegitimar o resultado”. A força policial, no entanto, relatou que não houve “incidentes ou problemas” relacionados à votação.
A participação eleitoral foi de aproximadamente 44%, abaixo dos 59% registrados em Clacton na eleição geral de 2024. O índice, porém, está dentro do padrão observado em eleições suplementares no Reino Unido.
Ao todo, 34 candidatos disputaram a cadeira, um recorde para o distrito. A maioria era formada por candidatos independentes ou ligados a partidos menores.
A grande quantidade de concorrentes também produziu algumas das cédulas mais extensas já vistas no Reino Unido. A apuração ocorreu no Clacton Leisure Centre.
Retorno ao Parlamento
Farage havia sido eleito pela primeira vez para a Câmara dos Comuns em 2024, depois de várias tentativas anteriores. Naquele ano, conquistou a cadeira de Clacton pelo Reform UK.
O político ganhou projeção internacional principalmente por sua atuação na campanha pelo Brexit, que levou o Reino Unido a deixar a União Europeia. A consulta popular ocorreu em 2016, quando 52% dos eleitores votaram pela saída do bloco.
Em 7 de julho, Farage anunciou sua renúncia ao mandato e apresentou a nova eleição como uma disputa entre “o povo de Clacton e o establishment”. Ele também afirmou que havia uma tentativa de utilizar questões relacionadas às suas finanças para prejudicá-lo politicamente.
A eleição, entretanto, teve impacto limitado sobre o cenário político nacional, segundo analistas ouvidos pela AFP.
“Farage conseguiu mobilizar apoiadores em um distrito onde é popular. Mas o resultado não reflete o apoio ao Reform em todo o país”Stijn van Kessel, professor de política da Queen Mary University of London
*Com informações da AFP