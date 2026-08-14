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Número de mortos pelo terremoto na Colômbia chega a 285

Estatísticas consequentes da tragédia envolvem 3.975 feridos, 12.828 casas destruídas e 121 edifícios desabados

Estadão Conteúdo

Pessoas buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, na Colômbia, em 10 de agosto de 2026. Um forte terremoto atingiu a Colômbia e países vizinhos da América Latina em 10 de agosto de 2026; equipes médicas correram para socorrer vítimas após danos e desabamentos de edifícios em várias cidades. O serviço geológico colombiano e sua contraparte americana, o USGS, estimaram a magnitude em 7,4, com epicentro a 100 km de profundidade, no oeste do país. Inicialmente, a Colômbia havia estimado a magnitude em 6,6. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Pessoas buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou após o terremoto em Cali, na Colômbia JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Autoridades da Colômbia elevaram nesta sexta-feira (14) para mais de 280 o número de mortos e para mais de 3.970 o de feridos em consequência do terremoto de magnitude 7,4 na escala de Richter que abalou o noroeste do país latino-americano no início desta semana.

Mais especificamente, 285 pessoas perderam a vida e 3.975 ficaram feridas, cinco mortos e cinco feridos a mais do que o balanço de quinta-feira (13), enquanto 354 pessoas continuam desaparecidas, segundo a estimativa mais recente da Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), que acrescenta que, até o momento, o número de resgatados chega a 348.

Com relação aos trabalhos de resgate, o diretor da UNGRD, David Tamayo, destacou que, embora a prioridade de suas equipes seja “continuar a busca pelas pessoas presas” sob os escombros, está chegando um momento em que a probabilidade de encontrar sobreviventes “está se esgotando”.

“A orientação é não parar de procurar e encontrar todas as pessoas registradas como desaparecidas, e não descansar até (.. ) encontrá-las, de preferência com vida, ou recuperar seus corpos”Diretor da UNGRD, David Tamayo

Até o momento, dos 260 corpos recebidos pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, 246 foram identificados, dos quais 17 são menores de idade.

Plano de reconstrução

Este terremoto, com epicentro a cinco quilômetros da localidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó, deixou um balanço de 102.105 pessoas afetadas e 44.936 famílias prejudicadas.

Devido ao terremoto, a UNGRD estimou em 73.455 o número de residências danificadas, 12.828 destruídas e 121 edifícios desabados. Somam-se a isso danos em cinco aeroportos, doze pontes para pedestres, 44 pontes, 198 vias, 236 centros de saúde e 2.136 estabelecimentos de ensino.

Com vistas à reconstrução, o ministro da Habitação da Colômbia, Jaime Andrés Beltrán, afirmou que, embora não haja uma estimativa concreta do custo da reconstrução, o Executivo liderado por Abelardo de la Espriella “já traçou um plano para a reconstrução” das áreas afetadas.

“Deixaram-nos sem recursos. Estamos, literalmente, administrando os recursos que restaram”, afirmou o alto funcionário em declarações à imprensa, acrescentando que, para a reconstrução, o próprio Executivo central se unirá aos órgãos territoriais, prefeituras, governos estaduais e empresários.

Da mesma forma, o dirigente adiantou que será criada uma “equipe de profissionais”, coordenada pela UNGRD, para elaborar um “diagnóstico real” sobre “quantas casas precisam, definitivamente, ser demolidas para dar lugar a novas moradias e quantas podem passar por reformas”.

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