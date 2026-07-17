Número de mortos pelos terremotos na Venezuela passa de 5 mil

Ao menos 5.069 pessoas morreram nos letais tremores consecutivos de magnitudes 7,2 e 7,5, no dia 24 de junho

Equipes de resgate na Venezuela após terremotos no país

O número de mortos no duplo terremoto que sacudiu a Venezuela em 24 de junho passou de 5 mil, segundo um balanço divulgado pelas autoridades nesta sexta-feira (17).

Ao menos 5.069 pessoas morreram nos letais terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o norte do país, especialmente La Guaira, estado vizinho à capital, informou Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, em sua conta no Telegram.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, não mencionou o número de desaparecidos, uma cifra que pode chegar a 50.000, segundo a ONU.

Quase 59 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos no país, segundo uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos.

Os dois potentes tremores provocaram o desabamento de prédios em Caracas e devastaram La Guaira, onde moradores ainda tentam recuperar os corpos de seus entes queridos, soterrados sob os escombros.