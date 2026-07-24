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Passaporte brasileiro está entre os mais poderosos do mundo; veja a posição

Com acesso a 109 países sem necessidade de visto, Brasil possui Mobility Score de 163 pontos

Estadão Conteúdo

Marcelo Camargo / Agência Brasil
Passaporte brasileiro lidera entre países da América Latina Marcelo Camargo / Agência Brasil

O passaporte dos Emirados Árabes Unidos é considerado o mais poderoso do mundo em 2026, segundo o ranking Passport Index. O documento emiradense lidera o ranking com 182 pontos de mobilidade, indicador que avalia o acesso internacional oferecido aos cidadãos de cada país, incluindo destinos sem visto, autorizações concedidas na chegada e sistemas eletrônicos de entrada, como o eTA.

Na sequência aparecem França e Espanha, empatadas na segunda posição, com 175 pontos. O terceiro lugar é dividido por Singapura, Alemanha, Itália, Suíça, Portugal e Holanda, todos com 174 pontos.

O Brasil ocupa a 11ª colocação no ranking global, com Mobility Score de 163 pontos. O resultado coloca o país entre os documentos de viagem com maior mobilidade internacional e garante a liderança entre os passaportes da América Latina e da América do Sul.

Atualmente, brasileiros podem entrar em 109 países sem a necessidade de visto prévio. Outros 44 destinos permitem a emissão do documento na chegada, enquanto 10 exigem apenas uma autorização eletrônica de viagem. Em 35 países, ainda é necessário solicitar visto antes do embarque.

A posição brasileira reflete uma recuperação após a queda provocada pela pandemia de covid-19. Antes da crise sanitária, o país vinha ampliando sua pontuação no índice: passou de 142 pontos em 2015 para 160 em 2019. Com as restrições internacionais de viagem, o indicador caiu para 75 pontos, o menor nível da série histórica.

A retomada ocorreu gradualmente. O Brasil voltou aos 160 pontos em 2022, alcançou 163 pontos em 2023 e manteve o mesmo patamar em 2026, consolidando uma das melhores posições já registradas no levantamento.

Na América Latina, a Argentina aparece logo atrás do Brasil, na 12ª posição global, também com 163 pontos. O Chile ocupa a 13ª colocação, seguido por Uruguai, na 18ª posição; México, na 19ª; Peru, na 20ª; e Colômbia, na 31ª.

O levantamento considera as regras de entrada aplicadas por diferentes países e transforma essas condições em uma pontuação de mobilidade. Quanto maior for o número de destinos acessíveis sem visto prévio ou por meio de processos simplificados, melhor a posição no ranking.

Confira o ranking de passaportes mais poderosos do mundo:

  1. Emirados Árabes Unidos – 182 pontos
  2. França, Espanha – 175 pontos
  3. Singapura, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Países Baixos, Finlândia, Itália, Suíça, Grécia, Portugal, Áustria, Malásia, Noruega, Irlanda – 174 pontos
  4. Malta, Polônia, Hungria, Letônia, Coreia do Sul, Japão – 173 pontos
  5. Romênia, Eslovênia, República Tcheca, Croácia, Eslováquia, Bulgária, Estônia – 172 pontos
  6. Chipre, Lituânia, Reino Unido – 171 pontos
  7. Canadá, Liechtenstein, Nova Zelândia, Austrália – 170 pontos
  8. Islândia – 169 pontos
  9. Estados Unidos, Mônaco – 168 pontos
  10. Hong Kong – 164 pontos
  11. Brasil – 163 pontos
  12. Argentina – 161 pontos
  13. Chile, Andorra – 160 pontos
  14. San Marino – 159 pontos
  15. Barbados – 155 pontos
  16. Brunei – 154 pontos
  17. Israel, Bahamas – 153 pontos
  18. Uruguai – 151 pontos
  19. México, Cidade do Vaticano – 150 pontos
  20. Peru – 148 pontos
  21. São Cristóvão e Névis, Seicheles – 147 pontos
  22. São Vicente e Granadinas – 146 pontos
  23. Antígua e Barbuda, Macau – 144 pontos
  24. Costa Rica, Ucrânia – 143 pontos
  25. Paraguai – 142 pontos
  26. Trinidad e Tobago – 141 pontos
  27. Granada – 140 pontos
  28. Maurício, Panamá – 139 pontos
  29. Santa Lúcia – 138 pontos
  30. Dominica, Ilhas Salomão – 137 pontos
  31. Colômbia – 135 pontos
  32. Sérvia – 133 pontos
  33. El Salvador, Guatemala, Macedônia do Norte, Geórgia – 131 pontos
  34. Montenegro – 130 pontos
  35. Samoa, Honduras – 129 pontos
  36. Taiwan, Kiribati – 128 pontos
  37. Tuvalu, Ilhas Marshall – 127 pontos
  38. Tonga – 126 pontos
  39. Rússia – 124 pontos
  40. Albânia, Bósnia e Herzegovina, Moldávia, Venezuela – 123 pontos
  41. Nicarágua – 122 pontos
  42. Turquia, Micronésia, Palau – 121 pontos
  43. Catar – 118 pontos
  44. Kuwait – 111 pontos
  45. África do Sul – 109 pontos
  46. Timor-Leste – 103 pontos
  47. Belize, Arábia Saudita, Maldivas – 102 pontos
  48. Equador – 101 pontos
  49. Bahrein – 99 pontos
  50. Jamaica, Fiji – 98 pontos
  51. Omã, Guiana, China – 95 pontos
  52. Vanuatu, Tailândia – 94 pontos
  53. Kosovo, Belarus – 92 pontos
  54. Cazaquistão – 90 pontos
  55. Indonésia, Bolívia – 89 pontos
  56. Nauru, Papua-Nova Guiné – 87 pontos
  57. Suriname – 86 pontos
  58. Botsuana, Marrocos, República Dominicana – 83 pontos
  59. Azerbaijão – 82 pontos
  60. Lesoto, Namíbia, Armênia – 80 pontos
  61. Essuatíni, Filipinas, Mongólia – 79 pontos
  62. Malawi, Quênia – 77 pontos
  63. Tunísia – 75 pontos
  64. Tanzânia, Cabo Verde – 74 pontos
  65. Gana, Zâmbia – 73 pontos
  66. Gâmbia, Ruanda, Cuba, Quirguistão, Índia – 72 pontos
  67. Uganda, Uzbequistão, São Tomé e Príncipe – 71 pontos
  68. Zimbábue, Vietnã – 69 pontos
  69. Benim, Moçambique, Gabão, Madagascar – 68 pontos
  70. Serra Leoa, Argélia, Tadjiquistão – 67 pontos
  71. Camboja – 66 pontos
  72. Senegal, Burkina Faso, Guiné Equatorial – 65 pontos
  73. Togo, Costa do Marfim, Mauritânia, Angola – 64 pontos
  74. Níger, Butão – 63 pontos
  75. Laos, Jordânia, Egito – 62 pontos
  76. Mali, Guiné, Comores – 61 pontos
  77. Haiti, Turcomenistão – 60 pontos
  78. República Centro-Africana, Djibuti – 59 pontos
  79. Guiné-Bissau, Libéria, Chade – 58 pontos
  80. República do Congo, Camarões – 57 pontos
  81. Burundi, Mianmar – 56 pontos
  82. Sri Lanka, Líbano – 55 pontos
  83. República Democrática do Congo, Nepal – 53 pontos
  84. Nigéria, Etiópia – 52 pontos
  85. Líbia, Irã, Sudão – 51 pontos
  86. Sudão do Sul, Eritreia – 49 pontos
  87. Bangladesh, Coreia do Norte – 48 pontos
  88. Territórios Palestinos – 47 pontos
  89. Iêmen – 45 pontos
  90. Somália – 43 pontos
  91. Paquistão – 42 pontos
  92. Iraque – 41 pontos
  93. Síria – 36 pontos
  94. Afeganistão – 35 pontos

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