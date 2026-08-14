Sheinbaum acusa EUA de ‘ingerência’ após revogação de visto de político mexicano

Líder indicou que a medida tem um "sentido político essencialmente" e que não é equivalente para todos os países

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta sexta-feira (14) que há “uma sensação de interferência na política mexicana, não vejo outra razão” ao comentar a decisão dos Estados Unidos sobre a revogação do visto de Andrés Manuel López Beltrán, filho do ex-presidente López Obrador. Na coletiva de imprensa diária, a líder indicou que a medida tem um “sentido político essencialmente” e que não é equivalente para todos os países. Segundo ela, quem usa o tema é a direita mexicana, a quem acusou de ser “cada vez mais entreguista aos Estados Unidos”.

O Morena, partido governista, reafirmou as declarações da presidente e acusou o governo dos Estados Unidos de “intimidar aqueles que defendem firmemente a soberania do México”.

Em comunicado, a sigla apontou que “o cancelamento de vistos para pessoas politicamente expostas não constitui prova da prática de qualquer crime ou irregularidade”. O Morena pediu que o governo Trump que demonstrasse “respeito mútuo, cooperação e coordenação” em sua relação com a administração de Sheinbaum.