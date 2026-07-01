Sobe para 2.295 o número de mortos após uma semana dos terremotos na Venezuela

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, informou também que mais de 11 mil estão feridos

O número de vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana subiu para 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos, informou nesta quarta-feira (1º) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez acrescentou que há 12.841 pessoas desabrigadas em decorrência do duplo terremoto ocorrido em 24 de junho. O balanço anterior, divulgado na terça-feira (30), registrava 1.943 mortos e 10.571 feridos.

Um forte tremor atingiu Caracas e o estado vizinho de La Guaira novamente na manhã de segunda-feira (29), quase cinco dias após o duplo terremoto que deixou um balanço provisório de quase 1.500 mortos.

Este é o tremor mais forte registrado desde os primeiros sismos na semana passada, quando os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram em menos de dois minutos.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor de magnitude 4,6 desta segunda foi localizado a 27 quilômetros ao norte de Caraballeda, um balneário popular entre os moradores de Caracas.

Este novo tremor ocorre enquanto equipes de resgate venezuelanas e internacionais lutam contra o tempo para tentar resgatar pessoas com vida sob os escombros. As autoridades evitam mencionar pessoas desaparecidas, mas, segundo dados da ONU, há aproximadamente 50.000 desaparecidos. Em La Guaira, a destruição é generalizada, com prédios reduzidos a escombros ou inclinados. O governo venezuelano informou que 774 prédios desabaram e 189 ruíram completamente.