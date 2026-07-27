Tiroteio durante festival deixa três mortos e cinco feridos em Seattle, nos EUA

Principal suspeita é de troca de tiros entre dois homes; um menino de dois anos está internado

Um tiroteio registrado no início da noite de domingo (26) no Seattle Center, nos Estados Unidos, deixou três mortos e cinco feridos, segundo a polícia local. O complexo, um dos principais espaços culturais e de entretenimento da cidade, recebia o festival gastronômico Bite of Seattle no momento dos disparos.

As vítimas feridas foram encaminhadas ao Harborview Medical Center. Entre elas estão uma mulher de 56 anos, internada em estado grave, um menino de 2 anos, um homem de 23 anos e uma mulher de 39 anos, todos em condição estável, além de uma mulher de 40 anos que sofreu ferimentos leves. De acordo com a porta-voz do hospital, Susan Gregg, os tiros atingiram os braços, as pernas e a região do abdômen das vítimas. As informações são do Seattle Times.

Inicialmente, o hospital havia informado que um dos pacientes permanecia em estado crítico. Posteriormente, as autoridades confirmaram que três pessoas morreram em decorrência do ataque. A investigação aponta que dois homens trocaram tiros entre si em meio ao evento. Um suspeito foi preso, enquanto outro continua sendo procurado pelas autoridades. A polícia afirmou que, até o momento, não há indícios de risco adicional para a população.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Seattle informou que equipes foram mobilizadas para atender à ocorrência e orientou a população a evitar a área enquanto a investigação estava em andamento.

O governador do estado de Washington, Bob Ferguson, declarou que acompanha o caso e determinou o envio de equipes da SWAT da Polícia Estadual para reforçar a atuação das forças locais. Em nota, ele manifestou solidariedade aos familiares das vítimas e agradeceu o trabalho das equipes de emergência.