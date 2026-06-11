Três marinheiros indianos morreram em petroleiro atacado pelos EUA

Três marinheiros indianos que viajavam a bordo de um petroleiro atacado pelos Estados Unidos na costa de Omã morreram, informou nesta quinta-feira (11) o ministro indiano da Marinha Mercante, Sarbananda Sonowal.

Em um primeiro momento, os três marinheiros foram declarados desaparecidos. O ataque aconteceu na quarta-feira (10) e atingiu um petroleiro com bandeira de Palau, o M/T Settebello, próximo à costa de Omã.

“Lamentavelmente, confirmamos a morte dos três marinheiros indianos inicialmente dados como desaparecidos, depois que os corpos foram encontrados e identificados”, informou o ministro Sarbananda Sonowal na rede social X.

Na quarta-feira (10), as forças dos Estados Unidos anunciaram que retiraram de serviço o petroleiro M/T Settebello, que, afirmaram, tentava violar o bloqueio dos portos iranianos imposto pelo governo de Donald Trump.

O bloqueio

O presidente dos EUA ordenou o bloqueio do Estreito de Ormuz em abril, uma importante via marítima no Golfo, depois da recusa do Irã em abandonar suas ambições nucleares após o colapso das negociações de paz sem um acordo.

Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã alertou que tem o tráfego no estreito sob controle total e que prenderia qualquer inimigo que tentasse desafiá-la “em um vórtice mortal no Estreito, caso desse um passo errado”.

Irã e Estados Unidos fazem rodadas de negociações sobre o fechamento e reabertura do Estreito de Ormuz, que inclui a costa de Omã. Os dois países fazem reivindicações e, enquanto seguem não sendo aceitas pelo adversário, impedem a passagem de embarcações pela faixa marítima.

*Com informações da AFP