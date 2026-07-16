Trump acusa a China de intervir nas eleições dos EUA para impedir sua reeleição em 2020

O presidente norte-americano anunciou que o governo adotará medidas para garantir a segurança do pleito e divulgará uma série de relatórios de inteligência sobre as ações chinesas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quinta-feira (16) a China de interferir nas eleições do país. Em pronunciamento à nação, o republicano anunciou que o governo norte-americano divulgará uma série de relatórios de inteligência sobre supostas ações chinesas.

Segundo Trump, Pequim teria atuado para impedir a sua reeleição em 2020. O republicano perdeu o pleito para o ex-presidente Joe Biden.

“Os documentos que estamos divulgando mostram que, em 2018, a política do Partido Comunista da China era de reduzir os votos do presidente dos Estados Unidos”,

Trump afirmou que os documentos a serem divulgados irão mostrar que, em 2018, o Partido Comunista da China interferiu nas eleições de meio mandato, que renova o Congresso dos Estados Unidos. O republicano também relatou que Pequim teria feito “tudo que fosse possível” para evidenciar que a sua gestão era ruim.

“Eles queriam que eu perdesse as eleições, porque eles sabiam que eu não era bom o suficiente para eles. Eu cobrei bilhões e bilhões de dólares em tarifas e formei o Exército mais forte do mundo”, declarou Trump.

O líder norte-americano disse também que a China teria “dedicado uma unidade específica” só para tratar das eleições dos Estados Unidos. Trump acrescentou que Pequim teria “roubado” dados de dezenas de milhões de eleitores de 18 estados.

“Isso mostra um pesadelo eleitoral sem precedentes”, afirmou o republicano.

O presidente dos Estados Unidos declarou que serão adotadas novas medidas para garantir a segurança das eleições norte-americanas. Trump afirmou que haverá “remoção” de pessoas que não têm direito de votar, vão acabar com os votos por correio e instituir a obrigatoriedade do título de eleitor com foto.