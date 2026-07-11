Trump ameaça destruir o Irã caso país tente assassiná-lo e diz ter ‘mil mísseis prontos’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (11) que o país responderá com um ataque de grandes proporções caso o Irã tente assassiná-lo. Em uma publicação nas redes sociais, o republicano disse que os militares americanos já receberam ordens para agir e que há “mil mísseis” preparados para atingir a República Islâmica, além de outros armamentos que poderiam ser empregados na sequência.

Na mensagem, Trump declarou que as Forças Armadas dos EUA estariam prontas para manter uma ofensiva contra o território iraniano por até um ano, com possibilidade de extensão da operação. O presidente encerrou a publicação com a expressão “Louvado seja Alá”.

A declaração foi feita poucos dias após apoiadores do governo iraniano pedirem a morte de Trump durante o funeral do ex-líder supremo Ali Khamenei. Também nesta semana, o jornal The Wall Street Journal informou que Israel compartilhou com autoridades americanas informações de inteligência sobre um suposto novo plano iraniano para assassinar o presidente.

As ameaças entre os dois países se intensificaram desde a morte do general iraniano Qassem Soleimani, morto em um ataque ordenado por Trump em 2020. Desde então, autoridades dos Estados Unidos anunciaram investigações e acusações relacionadas a supostos planos do Irã para atingir o presidente, enquanto Teerã nega qualquer envolvimento em conspirações desse tipo.