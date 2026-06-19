Trump chama Lula de ‘volátil’ e diz que não poderia se importar menos com o brasileiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista ao site norte-americano Axios que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “muito volátil” e que não poderia se importar menos com brasileiro.

Durante a entrevista, Trump foi perguntado sobre qual seria a definição do republicano de um “grande líder”, e ele citou o presidente do Brasil. “Eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Tivemos alguns contatos. Ele é uma pessoa muito volátil”, declarou.

Em seguida, o Axios questionou o líder norte-americano se ele não era “fã” de Lula. “Para ser sincero, eu não penso nele. Realmente não penso nele. Não poderia me importar menos. Mas agora ele é um tipo diferente de pessoa. Muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil, e tudo bem”, respondeu Trump.

Encontro no G7

Durante o encerramento da cúpula do G7 na França, na última quarta-feira (17), o presidente dos Estados Unidos também falou sobre o Brasil. Ele afirmou que o país está “perigoso politicamente”.

Trump declarou: “Eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os EUA”. Para o republicado, o Brasil “tornou-se um país um pouco complicado politicamente” e “tem sido um pouco perigoso politicamente.”

Ao comentar uma decisão recente do STF, o presidente americano confundiu Eduardo Bolsonaro com Flávio Bolsonaro, demonstrando estar informado sobre a determinação de prisão de um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Tem sido desagradável. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. […] Eu tinha acabado de me despedir dele [Lula] e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr.”, declarou Trump ao se despedir do evento, em meio a perguntas sobre a situação política brasileira.

A resposta do presidente Lula veio logo em seguida. Em conversa com jornalistas, exibida ao vivo pela Jovem Pan, o petista reagiu em tom direto e enviou recados claros a Trump. “Quem tem que aprender com o Brasil é o Trump”, disse Lula, destacando que o Brasil realiza eleições limpas, transparentes e acompanhadas por organismos internacionais.