Trump diz que cessar-fogo terminou, mas aceita negociar com o Irã

O presidente também acusou os iranianos de deturpar repetidamente o que foi acordado no protocolo

Ambos os lados se agrediram em diversas ocasiões nesta semana

O presidente Donald Trump disse, nesta sexta-feira (10), que os Estados Unidos aceitaram continuar as negociações com o Irã, mas reiterou que o cessar-fogo entre os dois países chegou ao fim.

O cessar-fogo de 8 de abril pôs fim a semanas de guerra que se seguiram ao ataque israelense-americano ao Irã, que desencadeou o conflito em 28 de fevereiro, mas foi marcado por repetidos confrontos de menor intensidade.

“O Irã nos pediu que continuássemos as ‘conversas’. Nós aceitamos fazer isso, mas os Estados Unidos informaram, sem margem para dúvidas, que o cessar-fogo TERMINOU”, afirmou Trump em sua plataforma Truth Social.

Durante a cúpula da Otan em Ancara, no início desta semana, Trump afirmou que, no que lhe dizia respeito, o cessar-fogo de abril havia terminado e chamou as autoridades iranianas de “lixo” e “doentes”.

O presidente também acusou o Irã de deturpar repetidamente o que foi acordado no protocolo do acordo assinado entre Washington e Teerã em 17 de junho, que reafirmou o cessar-fogo de abril.

O presidente americano também disse em Ancara que conversaria com seu enviado especial, o empresário Steve Witkoff, e com seu genro, Jared Kushner, que têm negociado com os iranianos, mas insistiu que cabe a Teerã retornar à mesa de negociações.

Ambos os lados se agrediram em diversas ocasiões nesta semana: Teerã alvejou navios mercantes e Washington realizou ataques aéreos retaliatórios, enquanto o Irã atacou alvos americanos em países do Oriente Médio com drones e mísseis.