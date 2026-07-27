Trump diz que está tendo ‘boas conversas’ com o Irã

egundo o americano, tem uma 'boa chance' de algo bom acontecer

A declaração foi dada a jornalistas no avião presidencial a caminho de Minneapolis

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (27) que está tendo “boas conversas” com o Irã. A declaração foi dada a jornalistas no avião presidencial a caminho de Minneapolis.

Segundo o americano, tem uma “boa chance” de algo bom acontecer. Se as conversas não avançarem, segundo Trump, eles “voltaram a fazer o que estavam fazendo dois dias atrás”.

Durante o voo, Trump disse que tem muita paciência para as negociações e que a única razão pela qual eles querem se encontrar é pela força dos ataques americanos.

Sobre estoques de militares, o presidente disse não estar preocupado com os níveis durante a guerra.

Temos muita munição. Temos muitas coisas de nível médio também, mais do que poderíamos usar, não importa o que aconteça. Nós temos muito. Eu gostaria de ter mais, para ser honesto, mas muito foi dado à Ucrânia. Donald Trump

Os países suspenderam seus ataques e deram um fôlego à navegação e à indústria do petróleo no Golfo, enquanto o presidente americano dá “um pouco de margem” à via diplomática com Teerã, disse seu embaixador na ONU neste domingo (26).

Trégua

O Irã anunciou uma pausa em seus bombardeios de retaliação contra aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio após passar a segunda noite sem bombardeios.

Trump está “dando algum espaço aos diálogos, está lhes dando um pouco de margem”, afirmou o embaixador americano na ONU, Mike Waltz, que advertiu que seu país segue “pronto” para atacar o Irã e que foram mobilizados mais recursos na região.

Os preços do petróleo caíram mais de 5% na manhã de segunda-feira (noite de domingo em Brasília) na abertura do mercado asiático, diante da perspectiva de uma trégua entre Estados Unidos e Irã.

Embora na sexta-feira (24) o presidente americano não tenha descartado ataques de maior envergadura contra o Irã, uma calma relativa se instalou na região após quase duas semanas de confrontos.

“Nas duas últimas noites, os americanos detiveram seus ataques. Como nossa estratégia está baseada essencialmente na resposta, também interrompemos nossas operações”, afirmou o porta-voz militar iraniano, Mohammad Akraminia.

*Com informações da AFP