Trump diz que Estreito de Ormuz pode ser reaberto ‘em breve’

O republicano declarou a jornalistas que as negociações para a retomada da navegação na passagem estão avançando 'muito bem'

Trump contou estar envolvido nas negociações para a reabertura de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (6) que o Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica que Teerã mantém fechada desde o início da guerra com o Irã, poderá ser reaberto “em breve”.

Em conversa com jornalistas no Salão Oval, Trump disse que as negociações estão avançando “muito bem” e acrescentou: “Estou envolvido na negociação”.

“Isso pode acontecer em breve”, afirmou, ao se referir à reabertura dessa rota fundamental para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

O Irã informou na quarta-feira (5) que chegou a um acordo com o sultanato de Omã para criar uma nova rota de trânsito nessa via marítima, cujas margens são compartilhadas pelos dois países e que ocupa posição central nas tensões com os Estados Unidos.

No entanto, qualquer reabertura dependerá de Washington, que também impôs um bloqueio aos portos iranianos, segundo fontes iranianas citadas pela imprensa local.