Trump diz que EUA controlam Ormuz e bloqueio custa milhões ao Irã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (14) que os americanos têm controle firme sobre a via marítima, exaltando o que descreveu como um bloqueio semelhante a uma “muralha de aço” e alertando as autoridades iranianas contra novas ofensivas.
“Nós controlamos totalmente, somos donos, no sentido literal, somos donos do Estreito de Ormuz”, disse Trump à Fox News. “Só permitimos que embarcações entrem se quisermos que entrem”, prosseguiu
Segundo o republicano, o bloqueio americano contra portos e embarcações iranianas está custando a Teerã “centenas de milhões de dólares todos os dias”. Ele também argumentou que as amplas sanções americanas estão pressionando o regime: “Se eles atacarem, nós responderemos com uma força 100 vezes maior”.
Trump ainda acrescentou que os EUA vão atingir duramente a economia do Irã, mas não detalhou a ameaça.