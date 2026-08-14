Trump diz que EUA controlam Ormuz e bloqueio custa milhões ao Irã

Segundo o republicano, o bloqueio americano contra portos e embarcações iranianas está custando a Teerã "centenas de milhões de dólares todos os dias

Navios-tanque são vistos no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (14) que os americanos têm controle firme sobre a via marítima, exaltando o que descreveu como um bloqueio semelhante a uma “muralha de aço” e alertando as autoridades iranianas contra novas ofensivas.

“Nós controlamos totalmente, somos donos, no sentido literal, somos donos do Estreito de Ormuz”, disse Trump à Fox News. “Só permitimos que embarcações entrem se quisermos que entrem”, prosseguiu

Segundo o republicano, o bloqueio americano contra portos e embarcações iranianas está custando a Teerã “centenas de milhões de dólares todos os dias”. Ele também argumentou que as amplas sanções americanas estão pressionando o regime: “Se eles atacarem, nós responderemos com uma força 100 vezes maior”.

Trump ainda acrescentou que os EUA vão atingir duramente a economia do Irã, mas não detalhou a ameaça.