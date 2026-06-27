Trump diz que Irã ‘deixará de existir’ se EUA decidirem intensificar ataques

Ele acrescentou que as Forças Armadas americanas atacaram depósitos de mísseis e drones do Irã

O presidente Donald Trump afirmou neste sábado (27) que o Irã “deixará de existir” caso os Estados Unidos decidam voltar à guerra contra o país, ao acusar Teerã de violar o cessar-fogo.

“É muito provável que eles nunca aprendam a lição. É possível que, um dia, já não possamos agir com prudência e sejamos obrigados a concluir, por meio da força militar, a missão que iniciamos com tanto sucesso. Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã deixará de existir”, escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

Ele acrescentou que as Forças Armadas americanas atacaram depósitos de mísseis e drones do Irã.