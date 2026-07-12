Trump diz que os EUA atingiram o Irã ‘com força’ após ataques recentes

'Há algo de errado com essas pessoas', diz presidente norte-americano após fracasso em novo acordo de paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste domingo (12), que os EUA atingiram o Irã com força, em resposta aos ataques mais recentes contra navios no Estreito de Ormuz, e sugeriu que um acordo entre os dois países estava bem encaminhado antes da retomada das hostilidades.

“Nós os atingimos muito fortemente na noite passada”, disse Trump em entrevista por telefone à CNN, que abordava principalmente a morte do senador Lindsey Graham.

Trump afirmou ainda que os Estados Unidos e o Irã estiveram perto de “um acordo” no sábado (11). “Eles estavam cedendo em tudo e, de repente, duas horas depois disso, eles atacaram um navio com um drone. Estas pessoas, há algo errado com elas”, declarou.