Trump diz que tirou foto com premiê da Itália, sua aliada, ‘por pena’: ‘Me implorou’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, protagonizaram, nesta sexta-feira (19), um desentendimento diplomático a partir de uma foto em que aparecem juntos durante a cúpula do G7, que, segundo o presidente norte-americano, ele aceitou tirar porque Meloni lhe dava “pena”, declaração que a chefe do governo italiano repudiou nas redes sociais, onde afirmou que a Itália “não implora”.

Trump fez esses comentários em declarações ao programa italiano ‘L’Aria che tira’. “Ela me implorou para tirar uma foto com ela. Tive pena dela”, afirmou Trump. Ainda de acordo com o presidente dos EUA, Meloni “estava muito ansiosa” para tirar uma foto com ele, circunstância que ele não precisava ter aceitado. “Mas tive pena dela”, reiterou o presidente.

Meloni respondeu com um vídeo publicado nas redes sociais, no qual declarou seu “espanto” diante de declarações “completamente inventadas” de Donald Trump. “Não sei por que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com seus próprios aliados; não é a primeira vez que isso acontece. Só posso dizer que é decepcionante que ele não tenha a mesma determinação com os inimigos do Ocidente, com os inimigos dos Estados Unidos. Mas há uma coisa que devemos lembrar: a Itália e eu não imploramos”, rebateu Meloni.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

A primeira consequência diplomática foi o anúncio do ministro das Relações Exteriores italiano de que suspendeu uma viagem prevista aos Estados Unidos nos dias 21 e 22 de junho, após as “palavras graves e ofensivas do presidente Trump dirigidas à primeira-ministra Giorgia Meloni”, que “ofendem toda a Itália”.