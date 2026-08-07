Trump diz que vai recorrer decisão de interromper construções na Casa Branca

Esta foi a segunda vez nesta semana que o governo norte-americano foi notícia por planos de construção que foram questionados

Um tribunal federal de apelações decidiu, por um placar dividido, na sexta-feira (7) que o governo do presidente Donald Trump deve interromper a construção do salão de baile da Casa Branca, orçado em US$ 400 milhões, porque o Congresso não aprovou o projeto. Trump criticou a decisão como “injusta” e prometeu recorrer à Suprema Corte do país.

Segundo a decisão de um grupo de três juízes do Tribunal de Apelações dos EUA da região distrital de Columbia, Trump não tem autoridade unilateral para construir um salão de baile de 8.400 metros quadrados no local onde antes ficava a ala leste da Casa Branca, demolida no outono passado.

O presidente republicano afirmou nas redes sociais que o governo recorrerá imediatamente ao Supremo Tribunal dos EUA daquilo que chamou de “decisão injusta”. Esta foi a segunda vez nesta semana que o governo Trump foi notícia por planos de construção que foram questionados.

Em uma decisão por 2 a 1 sobre o salão de baile, o tribunal de apelações ficou do lado dos preservacionistas históricos que entraram com uma ação para impedir a construção da enorme estrutura, que começou a surgir acima do solo no lado leste da Casa Branca, de acordo com as fotos aéreas mais recentes do local. O tribunal disse que suspenderá sua decisão por duas semanas para dar tempo ao governo de recorrer à Suprema Corte.

“A decisão sobre a construção ou não de um enorme salão de baile cabe ao Congresso e não é uma questão para o Executivo resolver por conta própria”, escreveu o tribunal.

“Esta decisão não tem absolutamente nada a ver com a questão de se o salão de baile proposto é desejável ou não, em termos de política. Esta decisão sequer significa necessariamente que os réus não possam, em última instância, construir o salão de baile.”

“O que isso significa”, prosseguiu o tribunal, “é que os réus não podem fazê-lo durante o litígio expedito do tribunal distrital sem obter a autorização do Congresso, conforme é exigido pela Constituição e leis.”

O presidente reagiu à decisão com uma longa publicação nas redes sociais, na qual citou um voto dissidente da juíza Neomi Rao, indicada pelo próprio republicano. Ele também descreveu os planos para o complexo, que incluem abrigos antibombas, um hospital e instalações médicas, “instalações militares ultrassecretas” e outros recursos de segurança.

“As Forças Armadas e o Serviço Secreto consideram esta decisão horrível, politicamente motivada e ilegal como uma ameaça à segurança nacional de nossa nação, visto que todo o complexo está sendo construído para a proteção do nosso país e, além disso, de todos os futuros presidentes”, escreveu Trump.

Após o tribunal de primeira instância ter ordenado, no início deste ano, a paralisação da construção acima do solo, o presidente argumentou que a permissão do Congresso era desnecessária, já que não estava utilizando dinheiro público para financiá-la.

Trump afirmou ter arrecadado centenas de milhões de dólares de empresas e pessoas ricas, incluindo ele próprio, para cobrir os custos da construção.