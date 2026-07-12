Trump lamenta morte do senador Lindsey Graham: ‘Verdadeiro patriota’

Graham faleceu na noite deste último sábado, aos 71 anos, em consequência de uma 'doença breve e repentina'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou suas condolências pelo falecimento, no último sábado (11), do senador da Carolina do Sul Lindsey Graham, presidente da Comissão de Orçamento do Senado, grande apoiador do presidente e uma das vozes mais representativas na política externa do país.

“O senador Lindsey Graham, uma das pessoas e um dos senadores mais extraordinários que já conheci, faleceu. Ele estava sempre trabalhando e era um verdadeiro patriota americano. Sentiremos muita falta dele”, afirmou Trump em uma breve mensagem em sua plataforma Truth Social.

Graham faleceu na noite deste último sábado, aos 71 anos, em consequência de uma “doença breve e repentina”, conforme informou seu gabinete em um comunicado publicado nas redes sociais.

Graham desempenhou seu verdadeiro papel como um dos principais expoentes americanos na política externa. De caráter marcadamente belicista, o senador foi uma das vozes republicanas mais favoráveis à intervenção militar no Irã, assim como já havia defendido, na época, a invasão do Iraque, e era também um grande aliado de Israel.