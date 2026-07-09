TV estatal da Hungria suspende notícias e pede desculpas por ‘mentir por muitos anos’

A mídia pública MTVA informou que o braço jornalístico passa por refomulação para se tornar 'independente e confiável'

A mídia pública MTVA, da Hungria, interrompeu na terça-feira (7) os programas jornalísticos transmitidos pela televisão e rádio da empresa. O conglomerado passou a exibir uma tela preta com pedido de desculpas por “mentir por tantos anos” e informou que passa por reformulação para se tornar “independente e confiável”.

“A mídia não pode mentir. Pedimos desculpas, porque fazemos isso há muitos anos! Os meios de comunicação estão passando por transformações. Para ser independente e confiável no futuro. O serviço de notícias está temporariamente suspenso. Fique conosco!”. Diz a mensagem exibida nos canais da MTVA

Só o site da agência do conglomerado, MTI, continuou a publicar notícias. No caso do canal M1, a tela preta ficou no ar por quase quatro horas. Por meio de publicação no Facebook, o primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, informou que o canal passaria a exibir só filmes.

O premiê húngaro também disse que a data era “histórica”. “Hoje, a transmissão de propaganda nas plataformas de mídia pública chegou ao fim. Mentiram à noite, mentiram durante o dia, mentiram em todos os canais. Isso acabou”, escreveu Magyar.

Já o site do principal telejornal do M1, o Híradó, permanece com a mensagem.

Durante a campanha, Magyar prometeu reformular radicalmente o sistema de mídia pública do país. Só do canal M1 já foram afastados os principais diretores e editores-chefes de notícias.

O premiê assumiu o cargo em 9 de maio. Desde então, foram implementadas iniciativas para erradicar a “máfia” de seu antecessor, Viktor Orbán, do governo da Hungria.