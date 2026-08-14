‘Ultrafast’: OpenAI lança novo modo do GPT-5.6 para tarefas em tempo real

Com essa nova proposta da OpenAI, a empresa busca eliminar o dilema enfrentado por desenvolvedores e empresas

A OpenAI apresenta o modo “Ultrafast”, projetado para executar seu modelo GPT-5.6 Sol a uma velocidade significativamente maior do que o habitual, o que permite que ele funcione em ambientes em tempo real.

O laboratório de IA divulgou todos os detalhes do novo modo “Ultrafast” em seu site, que oferece uma velocidade até 14 vezes maior do que a do processamento padrão. Ele é capaz de gerar até 750 tokens de saída por segundo.

O GPT-5.6 Sol é o mais recente modelo de ponta lançado pela OpenAI no início de julho, e esse novo avanço surge após a apresentação, há três dias, do GPT-5.6 Cyber, seu novo modelo voltado para a segurança cibernética avançada.

Com essa nova proposta da OpenAI, a empresa busca eliminar o dilema enfrentado por desenvolvedores e empresas. “Até agora, ter acesso à velocidade em tempo real significava escolher um modelo menor ou mais especializado. O Ultrafast aponta para um avanço em uma nova direção: mais trabalho útil por segundo”, afirma a OpenAI em seu blog.

De fato, a OpenAI apresentou alguns exemplos dessa nova experiência, como a resposta a incidentes, ao analisar arquivos de log durante uma falha crítica, ou a pesquisa financeira, ao detectar sinais de mercado e padrões em tempo real, entre outros

Essa capacidade surge após a parceria com a fabricante de chips Cerebras, que contribui com sua tecnologia de inferência de latência ultrabaixa, embora a disponibilidade do “Ultrafast” esteja limitada a uma fase de pré-visualização para um grupo de clientes. A OpenAI espera ampliar o acesso à medida que a capacidade do sistema aumentar.

*via Estadão Conteúdo