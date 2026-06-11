Venezuela concede à Shell licença de exploração e venda de gás natural

A permissão foi dada após a reforma da lei de hidrocarbonetos que abriu o setor do país ao investimento estrangeiro

Um dos líderes da Shell classificou o acordo como uma 'conquista maravilhosa' para a empresa e para a Venezuela

A Venezuela concedeu, nesta quinta-feira (11), uma licença à britânica Shell para a exploração e exportação de gás, somando-se às transnacionais que devolveram ao país graças a uma recente reforma da lei de hidrocarbonetos que abriu o setor ao investimento estrangeiro.

A presidente interina Delcy Rodríguez impulsionou em janeiro uma nova lei de hidrocarbonetos sob pressão dos Estados Unidos, após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar americana.

Com essa licença, a Shell poderá explorar o campo Loran, que contém sete jazidas de gás natural, seis das transfronteiriças com Trinidad e Tobago, informou a presidência da Venezuela em comunicado.

Segundo Rodríguez, essa concessão “vai permitir que a Venezuela dê um passo muito importante no seu desenvolvimento gasífero e também como exportadora de gás”. Ela mencionou que esse campo de gás ficou abandonado por 23 anos.

Após a aprovação da reforma da lei de hidrocarbonetos no final de janeiro, Washington iniciou uma flexibilização das avaliações contra a Venezuela. O país possui as maiores reservas de petróleo do mundo e também é rico em gás natural.

Peter Costello, presidente de Exploração e Produção da Shell, afirmou que “a assinatura desses acordos é uma conquista maravilhosa para a Venezuela e para a Shell e ressalta a nossa parceria de longa data”.

O governo de Rodríguez firmou acordos com várias das principais petroleiras do mundo, entre elas a britânica BP e a espanhola Repsol.

Especialistas do setor petrolífero estimam que a Venezuela desperdiçou bilhões de pés cúbicos de gás, o que provoca perdas econômicas e graves danos ambientais.