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WhatsApp deixará de exigir número de telefone para contato entre usuários

De acordo com a empresa, a identificação dos perfis passará a ser feita por meio de nomes de usuário

AFP

WhatsApp deixará de exigir número de telefone para contato entre usuários
WhatsApp deixará de exigir número de telefone para contato entre usuários Divulgação / WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp, pertencente ao grupo Meta, deixará de exigir o número de telefone para entrar em contato com outros usuários e permitirá a identificação por meio de um nome de usuário, anunciou a empresa nesta segunda-feira (29).

A mudança significa que os números de telefone não serão mais compartilhados automaticamente ao adicionar alguém a conversas em grupo ou ao enviar uma primeira mensagem a uma pessoa ou empresa, informou o WhatsApp em comunicado.

Segundo o aplicativo, trata-se de uma “funcionalidade de privacidade”. Para entrar em contato com alguém, será necessário apenas conhecer seu nome de usuário, explicou a empresa.

Devido ao grande número de usuários – mais de 3 bilhões, segundo o WhatsApp -, é provável que muitos não consigam obter sua primeira opção de pseudônimo.

A empresa informou que começará a implementar a medida gradualmente a partir desta segunda-feira, sem detalhar o cronograma.

Além disso, “criadores, pequenas empresas e organizações” poderão solicitar ao WhatsApp o uso do mesmo nome de usuário que já utilizam em outras plataformas do grupo, como Facebook e Instagram.

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