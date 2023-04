Agrishow não terá a presença do ministro da Agricultura do governo pela primeira vez em oito anos

Atual chefe da pasta, Carlos Fávaro disse que foi ‘desconvidado’ pela organização; direção da feira afirma que convite está mantido e que sua participação no evento ‘é muito importante’

Reprodução/Facebook/AgrishowOficial Agrishow é o maior evento de tecnologia agrícola do país e o segundo maior da América Latina



A Agrishow, maior evento de tecnologia agrícola do país e o segundo maior da América Latina, marcado para acontecer a partir da segunda-feira, 1º, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ocorrerá, pela primeira vez nos últimos oito anos, sem a presença de um ministro de governo no evento. Na última quarta-feira, 26, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avisou que não irá comparecer por ter sido “desconvidado”, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia sido confirmado para a abertura. Fávaro planejava anunciar durante a feira uma nova linha de crédito rural para a equalização de crédito do Plano Safra 2022/23. Após o episódio, o ministro disse que irá à Agrishow “em uma próxima oportunidade”. Nas edições anteriores, era uma praxe a participação do ministro de Estado da Agricultura na cerimônia de abertura. Isso só não ocorreu em 2016, quando Kátia Abreu, então ministra da Agricultura de Dilma Rousseff, não compareceu por divergências com representantes do setor que organizam a feira – ela esteve presente, no entanto, na edição anterior, de 2015.

Esta é a 28ª edição da Agrishow, que espera receber 195 mil pessoas entre os cinco dias de evento, com mais de 800 marcas nacionais e internacionais presentes. É para esta dimensão de público que Bolsonaro terá a oportunidade de falar na próxima segunda-feira, na abertura do evento. O ex-presidente pretende chegar no dia anterior, e já convocou seus apoiadores para recebê-lo no aeroporto da cidade. Na Agrishow, ele pretende fazer uma motociata em volta do local do evento, como tem sido divulgado pelo seu ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado Ricardo Salles (PL-SP) nas redes sociais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também confirmou presença ao lado de Bolsonaro. De acordo com a assessoria do governo paulista, a previsão é que ele chegue em Ribeirão Preto no dia 1º, e não no dia 30 com o ex-presidente.

A feira vai reunir produtores rurais, profissionais do campo, indústrias, empresas, fornecedores de serviços e tecnologias, institutos de pesquisas, órgãos governamentais, academia e startups, com os principais lançamentos para as pequenas, médias e grandes propriedades rurais. Segundo a organização, devem ser negociados nesta edição R$ 11,2 bilhões em vendas de máquinas agrícolas, resultando em um volume de negócios maior do que a edição anterior. Além disso, o evento quer desta vez apostar em tecnologias que aumentem a produtividade e eficiência nas lavouras e pastagens, visando contribuir para a redução do impacto do setor no meio ambiente. Esta não é a primeira vez de Bolsonaro na maior feira do agro do país. Já que o setor faz parte de sua base eleitoral, ele esteve presente em todas as edições da Agrishow que aconteceram durante seu mandato. Em nota, a direção da Agrishow diz que o convite ao ministro da Agricultura está de pé e que considera que Fávaro vem “realizando um ótimo trabalho, com muita competência para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, e que sua participação na feira é muito importante para o setor”.

Veja os ministros que participaram das últimas edições da Agrishow:

2022 – 27ª Agrishow – Marcos Cordeiro

2021 e 2020 – Não houve evento em razão da pandemia de Covid-19

2019 – 26ª Agrishow – Tereza Cristina

2018 – 25ª Agrishow – Blairo Maggi

2017 – 24ª edição – Blairo Maggi

2015 – 22ª edição – Kátia Abreu

2014 – 21ª edição – Kátia Abreu

2013 – 20ª edição – Antônio Andrade

2012 – 19ª edição Mendes Ribeiro

2011 – 18ª edição Wagner Rossi

2010 – 17ª edição Wagner Rossi