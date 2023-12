Chile reconhece equivalência da inspeção sanitária brasileira para exportações de ovos

País andino é o sétimo maior importador do produto do Brasil, tendo adquirido mais R$ 33 milhões desse produto entre janeiro e novembro deste ano

Freepik Caixa de ovos



As autoridades chilenas reconheceram oficialmente a equivalência dos sistemas de inspeção sanitária para as exportações brasileiras de ovos. Esse reconhecimento, conhecido como “pre-listing”, é um reflexo da confiança depositada no sistema de controle sanitário do Brasil. Com isso, o Ministério de Agricultura do Chile concedeu ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) do Brasil a autoridade para certificar e habilitar estabelecimentos previamente auditados, além de permitir a possibilidade de habilitar outras unidades produtivas que atendam aos requisitos estabelecidos.

O Chile é o sétimo maior importador de ovos do Brasil, tendo adquirido mais de US$ 7 milhões (cerca de R$ 33,83 milhões na cotação atual) desse produto entre janeiro e novembro deste ano. Com o reconhecimento do sistema brasileiro pelas autoridades chilenas, espera-se que o Brasil possa aumentar sua participação no setor e contribuir para garantir a segurança alimentar no país. Em 2023, as exportações brasileiras para o Chile atingiram a marca de US$ 1,6 bilhão (R$ 7,73 bilhões), com destaque para a venda de carnes, produtos florestais e itens do complexo sucroenergético. Por sua vez, as importações do Brasil provenientes do Chile totalizaram US$ 1,3 bilhão (R$ 6,28 bilhões), com destaque para pescados, frutas e bebidas.