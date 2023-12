Drones, super tratores e caminhão autônomo: veja as tecnologias que vão mudar o agro em 2024 

Programa Hora H do Agro deste sábado, 23, também fala sobre os principais destaques da SXSW

Reprodução/Freepik/Fotos Gratuitas Imagem ilustrativa de uma máquina agrícola no campo



O programa Hora H do Agro deste sábado, 23, é especial. Para celebrar o Natal, reunimos as principais entrevistas sobre tecnologia realizadas ao longo do ano de 2023 e que prometem ser destaque no próximo ano. No encontro, você poderá ver o que há de mais moderno em termos de aviões não tripulados, drones, caminhões autônomos, tratores super modernos. E ainda: a projeção que uma inteligência artificial fez sobre como será o transporte do agro no futuro e os destaques da SXSW, um dos eventos mais importantes da atualidade. Confira: