Chuvas causam escassez de batatas, e preços disparam

Tempestades dificultaram a colheita e resultaram em uma oferta reduzida de tubérculos no mercado

A batata teve um aumento expressivo nas cotações nos atacados monitorados pelo Hortifrúti/Cepea na última semana. Esse aumento nos preços foi causado pelas fortes chuvas nas regiões produtoras, que dificultaram a colheita e resultaram em uma oferta reduzida de tubérculos no mercado. Como resultado, as cotações médias da batata tipo ágata especial tiveram aumentos significativos. Em São Paulo, o preço atingiu R$ 70,27 por saca de 25 kg no atacado, representando um aumento de 20,18% em relação à semana anterior. No Rio de Janeiro, o preço chegou a R$ 73,21 por saca, um incremento de 33,72%. Já em Belo Horizonte, as cotações alcançaram R$ 71,33 por saca, um avanço de 23,82%.