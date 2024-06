Conab diz que Brasil finaliza colheita da safra de soja 2023/24 e avança em outras culturas

Os trabalhos de campo foram concluídos nos 12 Estados produtores, como Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Em levantamento semanal de progresso da safra, a companhia informou que a colheita da safra brasileira de soja foi finalizada



A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 foi finalizada, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em levantamento semanal de progresso. Na semana passada, 99,9% da área foi colhida e, até o domingo (16) os trabalhos de campo foram concluídos nos 12 Estados produtores da oleaginosa, como Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A colheita da primeira safra de milho atingiu 88,1% da área plantada em todo o país, com São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina já tendo concluído os trabalhos. Enquanto isso, a colheita de milho de segunda safra 2023/24 estava em 13,1% da área, com Mato Grosso liderando o progresso, seguido por Paraná, Tocantins e Mato Grosso do Sul. A colheita de arroz atingiu 99,8% da área prevista, com Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina já tendo concluído os trabalhos.

Em relação ao algodão, 3,1% da área plantada já foi colhida, com Minas Gerais liderando o ranking. Quanto ao plantio de trigo da safra de inverno 2023/24, a Conab informou que 56,4% da área estimada já foi plantada até o último domingo. Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul já concluíram os trabalhos, enquanto Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul estão avançando no plantio. Santa Catarina, por sua vez, semeou apenas 1% da área prevista.

Publicado por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA