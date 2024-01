Exportação de soja pelo Brasil atinge marca recorde em 2023

Cerca de 101 milhões de toneladas foram exportadas; volume representa um aumento de 30,2% em relação ao ano anterior

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/10/2023 Produtores rurais de Maringá, na Região Centro-Oeste do Paraná, aproveitaram o clima seco com previsão de chuvas intensas, para começar o plantio de soja



A exportação de soja pelo Brasil atingiu a marca de 101,3 milhões de toneladas em 2023, de acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), nesta sexta-feira, 5. Esse volume representa um aumento de 30,2% em relação ao ano anterior, quando foram embarcadas 77,8 milhões de toneladas do grão. Além disso, o farelo de soja também teve um desempenho positivo, totalizando 22,2 milhões de toneladas exportadas. Isso representa um crescimento de 9,1% em comparação com o ano anterior, quando foram enviadas ao exterior 20,3 milhões de toneladas desse coproduto. No que diz respeito aos destinos das exportações brasileiras, a China se destaca como o principal comprador da soja brasileira, adquirindo 75% do total exportado. Em seguida, a Espanha e a Tailândia aparecem bem distantes, cada uma com uma fatia de 3%. Já no caso do farelo de soja, a Indonésia se destaca como o principal comprador, adquirindo 17% do total exportado. Em seguida, a Tailândia aparece com 14%, seguida pela França e Holanda, ambas com 8% de participação. Esses números refletem a importância do agronegócio brasileiro no mercado internacional, consolidando o país como um dos principais produtores e exportadores de soja e seus derivados. O setor agrícola tem sido fundamental para a economia nacional, impulsionando o crescimento e gerando divisas para o país.