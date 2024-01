Exportações de commodities de Mato Grosso do Sul via Porto Murtinho batem recorde em 2023

De janeiro a dezembro do ano passado, os terminais Porto Murtinho, Corumbá e Ladário transportaram 8,256 milhões de toneladas, segundo a Semadesc

Divulgação/Semadesc-MS Caminhões aguardam para escoar soja em Porto Murtinho



As exportações de commodities de Mato Grosso do Sul via Porto Murtinho, Corumbá e Ladário bateram recorde em 2023. No total, de janeiro a dezembro do ano passado, esses terminais portuários transportaram 8,256 milhões de toneladas em commodities sul-mato-grossenses, como a soja em grão e o minério de ferro, segundo a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). De acordo com os dados da Agência da Receita Federal do município, por meio de Porto Murtinho, foram exportadas 1.627.115 de toneladas de janeiro a dezembro de 2023, volume 350% superior às 303.889 toneladas escoadas no mesmo período do ano anterior. Em termos de valores, a movimentação nos terminais portuários da cidade saltou de US$ 183,9 milhões para US$ 827,9 milhões. Com esse desempenho, a participação desse modal logístico no escoamento das vendas externas sul-mato-grossenses aumentou de 2,2% para 7,9%.

“Porto Murtinho bateu recorde de exportação em 2023 com a soja em grão destinada principalmente para a Argentina, país que se posicionou como nosso segundo maior destino das exportações no ano passado. Isso ocorreu devido à quebra de safra no país vizinho, que potencializou a movimentação do comércio exterior via Porto Murtinho”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc. Outro destaque no ano passado foi o desempenho dos terminais portuários de Corumbá e região, que de janeiro a dezembro exportaram 6.629.151 de toneladas, basicamente de minério de ferro, volume 187% maior em relação às 2.670.429 de toneladas escoadas em 2022. Em termos de valores, o salto foi de US$ 155,8 milhões para US$ 447,5 milhões e o percentual de participação foi de 1,90% para 4,26%.

“O principal destino das exportações por esse porto foi o Uruguai, que ampliou em 311% as transações do comércio exterior com Mato Grosso do Sul, decorrente também da soja, mas principalmente um grande volume de minério de ferro. É importante lembrar que, além da relevância de Porto Murtinho para exportação de soja e de Ladário e Porto Esperança para a exportação de minério, a principal via das exportações de Mato Grosso do Sul é o porto de Paranaguá. Praticamente 38% de tudo que nós exportamos foi para Paranaguá e 24% para Santos, que é por onde é transportada a nossa celulose”, finalizou Jaime Verruck. De janeiro a dezembro de 2023, as exportações de Mato Grosso do Sul atingiram o valor recorde de US$ 10,5 bilhões, com crescimento 28% em relação ao mesmo período de 2022, tendo como principais destaques a soja, a celulose, o milho, o açúcar, o farelo de soja, a carne bovina e o minério de ferro.