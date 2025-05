‘Gripe aviária é uma oportunidade para mostrar robustez do sistema sanitário brasileiro’, afirma Carlos Fávaro

Ministro da Agricultura explicou que não se trata de ‘comemorar tragédias e crises’, mas de observar como ‘nenhum país do mundo demorou tanto para ter gripe aviária em plantel comercial como o Brasil’

Divulgação / Agência Câmara Fávaro participou de audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados



O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a gripe aviária é uma oportunidade para mostrar a robustez do sistema sanitário brasileiro. “Não queremos comemorar tragédias e crises. A gripe aviária é uma oportunidade para mostrar robustez do sistema sanitário com o primeiro foco em plantel comercial já contido em Montenegro”, disse Fávaro, durante audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.

Ele citou que a robustez do sistema sanitário brasileiro é comprovada pelo próprio tempo que o vírus levou a entrar no plantel comercial brasileiro. “Nenhum país do mundo demorou tanto para ter gripe aviária em plantel comercial como o Brasil. O Brasil era um dos poucos países que não tinha vírus no sistema comercial e temos apenas um caso confirmado”, disse Fávaro, mencionando que há 11 suspeitas da doença sendo investigadas pelo Serviço Veterinário Oficial.

Fávaro também destacou na audiência que o vírus circula há 30 anos no mundo, e há 19 anos em plantel comercial. “No Brasil, o vírus da gripe aviária está presente há dois anos em aves migratórias, enquanto nos Estados Unidos em 30 dias já havia chegado ao plantel comercial. Nos Estados Unidos, 1,95 milhão de aves já foram sacrificadas, enquanto aqui foram 17 mil animais”, comparou o ministro.

*Com informações do Estadão Conteúdo