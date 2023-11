Ministério da Agricultura decreta emergência fitossanitária em quatro Estados para combater mosca-da-carambola

Medida foi publicada nesta segunda-feira, 13, e deixa os Estados do Amapá, do Amazonas, do Pará e de Roraima em alerta para evitar avanço da praga

Apesar do nome, a mosca-da-carambola ataca diversas outras frutas, como goiaba, acerola, tangerina, caju e pitanga



O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) declarou estado de emergência fitossanitária por causa da mosca-da-carambola nos Estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. O estado de emergência foi oficializado nesta segunda-feira, 13, após publicação de portaria e terá validade de um ano, sendo relativo ao “risco iminente de dispersão e os potenciais prejuízos” que a praga poe causar ao setor. Em nota, o Ministério esclareceu que as medidas e diretrizes que serão adotadas para enfrentar a situação serão indicadas pelo ministro Carlos Fávaro. No entanto, a pasta diz que algumas ações, como a delimitação da área sob quarentena no Pará e a revisão do protocolo de controle, já estão sendo tomadas. Segundo o Ministério, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas a mosca-da-carambola, é classificada como “a principal ameaça à manutenção dos mercados de exportação”. A pasta diz que, no momento, a praga só foi encontrada no Amapá, no Pará e em Roraima.

Em abril, uma portaria declarou quarentena para o Estado de Roraima. Com isso, o trânsito de frutos que são hospedeiros da praga foi proibido. No Pará, foram detectados novos focos da praga em Oriximiná e Terra Santa, locais que, segundo o Ministério, são de intenso fluxo de pessoas, o que causou “iminente risco” da dispersão da praga. Já no Amazonas, não foi registrada ocorrência envolvendo a praga, mas o Estado entrou em condição de emergência por focos encontrados próximos da fronteira com o Pará em decorrência do fluxo de viajantes que vêm de Roraima. Apesar do nome, a mosca-da-carambola ataca diversas outras frutas, como goiaba, acerola, tangerina, caju e pitanga.