Produção agrícola brasileira em 2024 terá queda de 2,8%, aponta IBGE

Diminuição na safra de 2023 para 2024 será impulsionada principalmente pela redução na produção de soja

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Plantação de soja em desenvolvimento em propriedade rural em Campo Mourão, na região centro-oeste do Paraná



A produção agrícola brasileira em 2024, de acordo com a primeira estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), deve atingir 308,5 milhões de toneladas de grãos, cereais e leguminosas. Essa previsão representa uma queda de 2,8% em relação a este ano, o que equivale a uma redução de 8,8 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo IBGE, por meio do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado em outubro. A diminuição na safra de 2023 para 2024 será impulsionada principalmente pela redução na produção de soja, que está prevista para cair 1,3%, ou seja, 2 milhões de toneladas a menos. Além disso, o milho também deverá apresentar uma queda de 5,6%, o que representa uma diminuição de 7,3 milhões de toneladas. Tanto a soja quanto o milho também terão uma redução na área colhida, com uma queda de 0,6% e 0,4%, respectivamente.

Por outro lado, a cultura do arroz deverá apresentar um aumento na produção de 2,5%, com um crescimento de 4,5% na área colhida. Esses dados indicam que a safra de arroz será uma exceção em relação às demais culturas, que apresentarão uma queda na produção. O LSPA de outubro também revelou que a safra agrícola deste ano, com um total de 317 milhões de toneladas, será recorde, com um aumento de 20,6% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento na produção de soja (27%) e milho (19,5%), apesar da queda na produção de arroz (4%).