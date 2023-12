Produção de carne suína no Brasil deve atingir 5,1 milhões de toneladas em 2024

Projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal também indicam aumento das exportações

bearfotos/Freepik Para 2024, espera-se que as vendas internacionais de carne suína atinjam 1,3 milhão de toneladas



A produção de carne suína no Brasil está prevista para atingir entre 5,1 milhões e 5,15 milhões de toneladas no próximo ano, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Esse volume representa um aumento de até 1% em relação ao total obtido em 2023, estimado entre 5 milhões e 5,1 milhões de toneladas, e um aumento de até 2,3% em relação a 2022, que registrou 4,983 milhões de toneladas. No que diz respeito às exportações, as projeções indicam que o Brasil poderá embarcar até 1,22 milhão de toneladas de carne suína neste ano, um aumento de 8,9% em relação a 2022, quando foram exportadas 1,12 milhão de toneladas. Para 2024, espera-se que as vendas internacionais atinjam 1,3 milhão de toneladas, um aumento de até 6,6% em relação às exportações projetadas para 2023.

Em relação à oferta interna de carne suína, estima-se que em 2023 ela alcance até 3,88 milhões de toneladas, um pouco acima das 3,863 milhões de toneladas registradas em 2022. Para 2024, espera-se que a disponibilidade doméstica seja de 3,85 milhões de toneladas, um volume estável em relação ao previsto para este ano. Quanto ao consumo per capita, espera-se que o índice se mantenha em até 18 quilos por pessoa tanto em 2023 quanto em 2024, sem mudanças significativas. A ABPA não prevê alterações nesse aspecto nos próximos anos.